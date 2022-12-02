В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь

В Люберцах к врачам попала необычная пациентка с раздутой щекой. По итогам осмотра медики заподозрили у нее доброкачественную опухоль, пришлось оперировать. Как передает сайт "Вести Подмосковья", во время хирургического вмешательства из 51-летней женщины достали здоровенного червя.
Стало известно, как паразит оказался в щеке россиянки. Причина — укус насекомого, зараженного гельминтозом. Отмечается, что глистной инвазии нередко подвержены домашние питомцы.
Сайт VSE42.RU сообщает, что операция завершилась успешно, несмотря на размеры червя. Паразит вырос в щеке до 12 см.