Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках мощный агрегат: Сняли
"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро
"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
партнеры
Пятница
2 декабря
Лента новостей
19:05
"Друг с другом не договорились": Внезапная беременность Брутян разрушила новый брак Прилучного
18:49
Как найти любовь в Новом году и не пожалеть об этом
18:25
"Храни Господь": не сумевшая спасти Юдашкина супруга вдохнула полной грудью в роковой день
18:08
3 главных правила зимнего гардероба
17:45
"Как в аду": Место упокоения Заворотнюк потрясло россиян
17:25
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
17:05
"Под елочкой": опозорившуюся Рудковскую застали с тремя мужиками после шумной попойки
16:25
В Краснодаре открылась выставка в честь эпохи СССР
16:05
Полуобнаженная Волочкова прилюдно сбросила свои трусики: Недобропорядочный поступок
15:45
Тяжелый развод с Матросовым и тайный любовник: как живет звезда "Склифосовского" Куликова
15:25
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
15:05
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
14:45
Бузова стала самым обсуждаемым человеком в Рунете по версии "ВКонтакте"
14:25
Сноуден получил российский паспорт
14:05
В Петербурге произошла смертельная авария с участием автомобиля такси
13:45
Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной
13:25
В России изменится порядок расселения из аварийного жилья
13:05
"В пандемию проели все заначки": экономный Левкин выживает сегодня на 100 тысяч в месяц
12:45
Как оспорить квитанцию за услуги ЖКХ
12:25
Москва не вошла в топ по темпам роста числа новостроек
12:05
Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 11 декабря
11:45
Сын за отца не отвечает? Как загубленной Орбакайте отмыться от позорных дел Пугачевой
11:25
Продажи жилья в Реутове упали на 74%
11:05
8 вещей, которые пригодятся автомобилю зимой
10:45
Облысевшая Кудрявцева набросилась на чужого мужика после новости о разводе
10:25
В Москве на МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик
10:05
"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко
09:25
Озверевшая Бородина стянула штаны с бывшего мужа: Совсем маленький
09:05
В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек
08:44
Джигурда и второй мужик присосались к языку Волочковой на одной постели: Секс на публике
06:04
Пир на руинах: тайная поездка Черчилля в крымские хоромы
04:26
Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%
02:14
Предложение жилья в аренду выросло на 200%
00:11
Дроздов умер 2 декабря: Это был святой человек
22:00
"Аферистка нервы портит": скрывшуюся ото всех Доронину объявили в розыск
21:40
"Я бы вошел": возбужденный Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой
21:08
Отдали в приют: разоренная Брежнева сообщила о печальной участи малыша
20:20
"Наконец-то!": скрытная Ходченкова явила миру красавца-мужчину
20:00
"Любимая, родная": с отправившейся на небеса Долиной совершили таинство в храме
19:40
"Сделал все, что мог": опустошенный принц Гарри сделал заявление после информации о разводе с Маркл
19:20
Созависимость, абьюз, газлайтинг: как распознать психологическое насилие в семье
19:00
"Огребет ни за что": почему прикусившую язык Гузееву ждет полный провал
18:40
"Будут очень красивые детки!": охмурившую Прилучного молодуху поздравляют с беременностью
18:20
Страдающей от неизлечимой болезни Тодоренко вынесли вердикт
18:00
"С помощью хирургии": перетянувшей лицо Успенской поставили диагноз
17:40
Зрители ее обожали, а она сбежала в США: куда пропала известная актриса Лариса Еремина
17:20
Пять способов, чтобы получить кредит в любом банке
17:00
"Похоронят на чужбине": бедные дети Пугачевой остались без кормилицы
16:40
"Маленькое счастье": избранница подарила Лазареву новорожденную кроху
16:20
Спрос на онлайн-рынке автозапчастей в России вырос в 1,5 раза
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
"Танюша страдает": умирающий Петросян выбрал бывшую жену
"Сделал все, что мог": опустошенный принц Гарри сделал заявление после информации о разводе с Маркл
"В глазах ужас": Олег Газманов утонул на замерзшем озере
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Здоровье
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь

В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь

прочитано 135 раз

В Люберцах к врачам попала необычная пациентка с раздутой щекой. По итогам осмотра медики заподозрили у нее доброкачественную опухоль, пришлось оперировать. Как передает сайт "Вести Подмосковья", во время хирургического вмешательства из 51-летней женщины достали здоровенного червя.

ПО ТЕМЕ

Остатки сладки! В Подмосковье продают конфеты с живыми червями

Стало известно, как паразит оказался в щеке россиянки. Причина — укус насекомого, зараженного гельминтозом. Отмечается, что глистной инвазии нередко подвержены домашние питомцы.

Сайт VSE42.RU сообщает, что операция завершилась успешно, несмотря на размеры червя. Паразит вырос в щеке до 12 см.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 17:25 Источник: Сайт "Вести Подмосковья" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды, страдающие от неизлечимых болезней: Крутой, Лазарева и другие

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной

Как живет звезда сериала "Ольга"
Сериалы

Тяжелый развод с Матросовым и тайный любовник: как живет звезда "Склифосовского" Куликова

Актриса скрывает личную жизнь
Культура

"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко

Интересная история
Недвижимость

Предложение жилья в аренду выросло на 200%

Наибольшим спросом пользуется Пресня

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

3 главных правила зимнего гардероба
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков
6 простых способов поднять иммунитет

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+