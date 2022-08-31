Остатки сладки! В Подмосковье продают конфеты с живыми червями

Жительница Подольска обнаружила в магазинном лакомстве неприятный сюрприз. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", она приобрела акционные конфеты, в которых во время трапезы увидела живых червей.
О шокирующей находке потерпевшая сообщила в социальной сети. Народ посоветовал ей обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ассортимент магазина проверили.
Живность в продуктах питания огорчает жителей разных регионов, ибо различные компании пренебрегают условиями и сроками хранения еды. Недавно в Екатеринбурге пара заказала себе роллы японской кухни, которые оказались с аналогичными червями. Подробности инцидента осветил сайт URA.RU.
Между тем россиян продолжает волновать стоимость товаров, в том числе съедобных. Согласно данным VSE42.RU, каждый второй гражданин ожидает роста цен в ближайшее время.