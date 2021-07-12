Англия готовится к отмене большинства ковид-ограничений

В понедельник власти Великобритании объявили, что готовятся к финальной стадии снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Саджида Джавида, такое решение связано с тем, что коронавирус никуда не денется, а значит, ждать идеального момента бессмысленно.
Уже с 19 июля в Англии можно будет посещать многие общественные места без масок. Также власти сняли запрет на массовые мероприятия и частично отменили социальное дистанцирование.
Стоит отметить, что, несмотря на массовую вакцинацию, рост числа инфицированных в стране продолжает расти. За минувшие сутки зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев.
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