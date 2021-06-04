Российский Дед Мороз привился от коронавируса

Российский Дед Мороз прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников..
"Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", – заявил Кувшинников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает телеканал "360".
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