В Минздраве хотят сделать справку о вакцинации обязательной при госпитализации

Министерство здравоохранения России планирует обязать пациентов предоставлять сертификат о прохождении вакцинации перед плановой госпитализацией. Ведомство уже разработало проект соответствующего приказа.
В пояснительной записке к документу указано, что это решение позволит создать в медучреждениях комфортные условия для вакцинированных пациентов. Сведения о вакцинации также будут учитываться при приёме в лечебные санатории, сообщает телеканал "360".
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