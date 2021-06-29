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Коронавирус

В Минздраве хотят сделать справку о вакцинации обязательной при госпитализации

Продолжение: В Кремле признали невозможность вакцинации 60% населения в нужный срок
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Министерство здравоохранения России планирует обязать пациентов предоставлять сертификат о прохождении вакцинации перед плановой госпитализацией. Ведомство уже разработало проект соответствующего приказа.

В пояснительной записке к документу указано, что это решение позволит создать в медучреждениях комфортные условия для вакцинированных пациентов. Сведения о вакцинации также будут учитываться при приёме в лечебные санатории, сообщает телеканал "360".

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Автор: 29 июня 2021, 13:17 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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