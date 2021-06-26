Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот

В гражданский оборот с производства вышли первые серии отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, этап контроля препарата завершился накануне, 25 июня. Теперь, когда первые серии "Спутника Лайт" вышли с производства в оборот, граждане смогут получить эту вакцину.

Данный препарат, по словам российского министра здравоохранения, будет выпускаться для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан, а также для повторной вакцинации тех, кто сделал прививку относительно давно.

Мурашко рассказал также, что уже до конца июня 2021 года в гражданский оборот выйдут около 2,5 миллионов доз вакцины "Спутник Лайт". Кроме того, министр отметил, что обороты производства препарата будут только наращиваться.

На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Первый в мире препарат от коронавируса был зарегистрирован в России Минздравом в августе 2020 года. Вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, назвали "Спутником V". Кроме нее, в России также появились еще две отечественные вакцины от коронавируса: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". За создание первой ответственен центр "Вектор" Роспотребнадзора, а создателями второй стали специалисты Центра имени Чумакова РАН. В мае 2021 года стало известно, в России зарегистрировали еще одну вакцину — "Спутник Лайт".