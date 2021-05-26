Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Оперативный штаб Московской области назвал округа региона с худшей ситуацией по коронавирусу. На этот раз антирейтинг возглавили Королёв и Балашиха.
В Королёве было выявлено 89 новых случаев заражения, а в Балашихе – 78. Третье место досталось Люберцам с 51 заболевшим. Пятёрку антилидеров замыкают Долгопрудный и Реутов с 46 и 44 инфицированных соответственно. В антитоп-10 также попали Мытищи, Ленинский округ, Сергиев-Посад, Дмитровское и Химки, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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