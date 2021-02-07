Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 7 февраля

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Воскресенье
7 февраля
Лента новостей
08:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 февраля 2021 года
06:23
Удалось сохранить формы: Беременная Ратаковски разделась догола
04:31
"Были поражены многие органы": как Глаголева боролась с тяжелой болезнью
02:07
Кнут и пряник: Водонаева преподнесла ребенку необычный сюрприз
00:15
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
22:14
Вскрылись скандальные подробности отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера после разрыва
20:03
"Почему я с тобой все эти годы?": Канделаки публично обратилась к молодому мужу
19:21
Саакашвили предупредил Украину о потере территорий после блокировки оппозиционных каналов
17:59
Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"
17:58
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
17:44
Осужденному Ефремову грозит еще один срок
17:26
"Милая, отзовись": Бывший муж Арнтгольц ищет любовь среди поклонниц
17:23
В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей и взрослый
17:13
Сотни тысяч в месяц: у бедствующих вдовы и дочери Баталова обнаружился приличный доход
17:02
Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов
16:47
Звезде Голливуда разрезало веко во время взрыва
16:17
Культовый участник шоу "Дом-2" крестил сына
16:01
Кончаловские, Михалковы и Вертинская с внуком: обнародовано редкое фото знаменитого киносемейства
15:39
Тодоренко ошарашила словами о воспитании сына: Валерьянка и крепкий алкоголь
14:54
Узнавшие о судьбе наследства Виктюка родственники выступили с заявлением
14:15
Пополнил ряды безработных: Дмитрию Шепелеву нашли замену
14:09
После Всебелорусского народного собрания Лукашенко запустит транзит власти – политолог Алесин
14:03
"Земля пусть будет пухом!": Садальский обнародовал печальные детали смерти возлюбленной Высоцкого
13:43
Позвонившая Эрнсту Медведева получила преимущество перед Загитовой
13:20
"Не можешь просто любить": Муцениеце взвыла из-за навалившихся проблем
13:15
"Готовил убийство": Ещенко сообщил неизвестные детали скандала с участием Задорнова
12:58
Пересильд увезла детей за рубеж на фоне проблем у Учителя
12:48
Глюк’oZa оголила грудь перед камерой
12:26
Раскрыта истинная причина возвращения Максаковой в Россию: Квартира в Москве
12:22
"Жгучая красотка": Арзамасова с оголенным торсом бросила вызов россиянам
12:15
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
11:36
"Влюбились друг в друга с Родригезом": Тодоренко объявила о вспыхнувших чувствах
11:33
Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека
11:31
Вскрылись многочисленные измены Тимати
11:03
73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи
11:02
Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился
10:51
Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами
10:48
Состояние тяжелое: близкие сообщили о страданиях Бузовой
10:11
"Сердце остановилось": смерть разрушила планы звезды шоу "Три аккорда"
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 февраля 2021 года
06:04
Жена Эрнста появилась на публике в экстремальном виде
04:02
Дитковските публично призналась в чувствах мужчине после развода с Чадовым
02:04
В дерзких ботфортах и открытом платье: дочь Литвиновой возмутила своим видом
23:50
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
21:47
Почему Байден угрожает России
21:27
В Сеть утекли фото Кабаевой с детьми
20:30
Обнародовано предсмертное письмо умершего после гей-оргии Шевчука
19:56
Почему Муравьева терпеть не может свою звездную роль в фильме "Карнавал"
19:51
Кофе оказался "лекарством" от заболеваний печени
19:34
В МЧС призвали москвичей готовиться к аномальным морозам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился
Устроившая скандал в шоу "Пусть говорят" Максакова едва не сбежала со съемок: Это вы моральный урод, а не я
Бывший любовник жестоко оскорбил Бузову
73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи
Политолог Болкунец о визите Лукашенко в Китай: Зачем принимать политического лузера?
Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 февраля 2021 года

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Собянин выступил с перспективной статистикой. По словам мэра столицы, коронавирусная инфекция отступает и совсем скоро граждане вернутся к привычному образу жизни.
прочитано 643 раза

Теперь в Москве введены новые меры борьбы с COVID-19. Жители столицы все еще обязаны носить маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других местах, где много людей.

ПО ТЕМЕ

"Инфекция отступает": глава Минздрава заявил о спаде эпидемии коронавируса в России

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Несмотря на открытие новых серьезных штаммов коронавируса, с 8 февраля столичные вузы, находящиеся в ведении Департамента образования, возобновляют работу в обычном режиме, с очным обучением студентов. Транспортные карты студентов разблокируют.

Что же касается ночных клубов, баров и различных дискотек – здесь все куда строже. Развлекательные заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарному режиму, установленные Роспотребнадзором.

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ

  • Заболели – 941 696
  • Умерли –13 832
  • Выздоровели – 844 165

КОРОНАВИРУС В РОССИИ

  • Заболели – 3 951 233
  • Умерли – 76 229
  • Выздоровели – 3 436 326

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 7 февраля 2021, 08:19 Источник: Coronavirus monitor ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов
После Всебелорусского народного собрания Лукашенко запустит транзит власти – политолог Алесин
Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами
Почему Байден угрожает России

Шоу-бизнес

Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
Осужденному Ефремову грозит еще один срок
"Милая, отзовись": Бывший муж Арнтгольц ищет любовь среди поклонниц

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Шоу-бизнес

Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился

Россияне разделились на два лагеря
Шоу-бизнес

Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения

Продюсер всерьез взялся за себя
Шоу-бизнес

"Сердце остановилось": смерть разрушила планы звезды шоу "Три аккорда"

Большое горе
Шоу-бизнес

Узнавшие о судьбе наследства Виктюка родственники выступили с заявлением

Внучатая племянница режиссера опровергла слухи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
"Как натянутая веревка": почему Медведева сбежала от канадского тренера
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+