Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 февраля 2021 года

Теперь в Москве введены новые меры борьбы с COVID-19. Жители столицы все еще обязаны носить маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других местах, где много людей.
Несмотря на открытие новых серьезных штаммов коронавируса, с 8 февраля столичные вузы, находящиеся в ведении Департамента образования, возобновляют работу в обычном режиме, с очным обучением студентов. Транспортные карты студентов разблокируют.
Что же касается ночных клубов, баров и различных дискотек – здесь все куда строже. Развлекательные заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарному режиму, установленные Роспотребнадзором.
КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ
- Заболели – 941 696
- Умерли –13 832
- Выздоровели – 844 165
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 3 951 233
- Умерли – 76 229
- Выздоровели – 3 436 326
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