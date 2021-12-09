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Коронавирус
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек

За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек

Оперативный штаб в очередной раз обновил последнюю статистику по коронавирусу в России.
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За минувшие сутки в России было зарегистрировано 30 209 человек, заразившихся ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок оценивается в 35 794 человек. Летальных исходов, внесенных в официальную статистику, оказалось 1 181.

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Наибольшее количество случаев коронавируса регистрируется в Москве – 2948. Власти Санкт-Петербурга отчитались о 2111 заболевших за сутки. Замыкает тройку лидеров антирейтинга российских регионов Московская область – сообщается о 1616 заболевших в Подмосковье.

В общей сложности за все время ведения статистики в России в официальную статистику попали сведения о 9 925 806 случаев коронавируса. Выздороветь успели 8 637 861 пациентов. Летальных случаев при этом эксперты насчитали 286 004.

В оперативном штабе подчеркивают, что победу над пандемией может обеспечить вакцинация. Получить прививку можно совершенно бесплатно.

Эксперты указывают на появление новой разновидности коронавируса – омикрон. Пока его особенности изучены не до конца, однако, считают эксперты, ситуация с эпидемией может сильно перемениться.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Автор: 9 декабря 2021, 12:05 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

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