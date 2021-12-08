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Коронавирус
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Оперативный штаб в очередной раз обнародовал свежие данные по коронавирусу в России.
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Спустя сутки после прошлого обновления была опубликована новая статистика по коронавирусу в России. За 24 часа в стране было выявлено 30 752 новых случаев заражения ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок составил 36 976 человек. Летальных случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 1 179.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Москва в очередной раз перешагнула порог в три тысячи зараженных за день. Число новых случаев болезни в столице составило 3004, что обеспечило ей первое место в антирейтнге регионов России по этому параметру. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, в котором число новых случаев коронавируса составило 2209. Московская область пополнила статистику 1854 новыми кейсами, что обеспечило Подмосковью третье место.

В России за все время наблюдений было зафиксировано 9 895 597 случаев заражения ковидом. Количество человек, которые заразились, но сумели побороть болезнь, оценивается в 8 602 067. А вот летальных исходов, попавших в статистику, оказалось в общей сложности 284 823.

Весь мир обсуждает появление новой разновидности ковида, получившей обозначение омикрон. О том, какими отличительными чертами он обладает, говорить пока рано – ученые только исследуют этот штамм. По некоторым данным, коронавирус будет легче передаваться от одного человека другому, но болезнь, вызванная им, переноситься будет относительно легче.

Как бы то ни было, уберечься от заражения или хотя бы тяжелого течения ковида можно. Для этого достаточно пойти на вакцинацию.

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Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Автор: 8 декабря 2021, 12:13 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

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