Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида

Механизм появления и закрепления новых видов ковида в мире можно сравнить с автогонками, рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Новый вид ковида, получивший звучное название омикрон, успел наделать много шума по всему миру. Серьезные опасения он вызвал и в России даже еще до попадания самого штамма в Россию. Тем не менее, болезнь уже была зарегистрирована внутри страны, в связи с чем у людей возник справедливый вопрос – к чему им стоит готовиться.

Новый штамм коронавируса совсем не означает, что у заразившихся им людей будет меньше шансов выздороветь. Не гарантирует это и более сложного течения болезни. Впрочем, верно это утверждение и в обратную сторону.

Все дело в том, что при появлении и закреплении признаков нового вида ковида все эти факторы абсолютно не учитываются. Он никак не влияют на то, охватит ли тот или иной штамм весь мир или дело ограничится локальной и кратковременной вспышкой.

"Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются", – объяснил академик Сергей Нетесов.

Такую ситуацию он сравнил с гонкой автомобилей. "Другие параметры не имеют никакого значения", – подчеркнул ученый.

Тем временем, какие-то данные о новой разновидности ковида все же удалось узнать. По предварительным данным, болезнь протекает легче, чем в других вариантах. "Это говорит о том, что нам не будет уже так сильно угрожать нехватка мест в палатах интенсивной терапии", – заметил эксперт. Впрочем, до полного выяснения всех особенностей омикрона рано делать поспешные выводы, предупредил он.