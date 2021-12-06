В России обнаружили уникальный вариант штамма коронавируса: Успел размножиться

Вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин рассказал об открытии, которое совершила группа российских ученых.

Россияне, которые переболели ковидом не раньше июня 2021 года, были заражены, скорее всего, уникальным вариантом дельта-штамма коронавируса – AY.122. Как пишет "Царьград", других странах он не так распространен, а в РФ было зафиксировано множество случаев. "Этот вариант первым успел размножиться и не дал размножиться всем остальным", – рассказал Георгий Базыкин в беседе с РЕН.ТВ.

По словам вирусолога, AY.122 уникален лишь тем, что он распространился в основном среди жителей России, а существенного отличия от других вариантов дельта-штамма у него нет. Эксперт не знает, как эта версия попала в страну, но отметил: данный подвид наверняка не повлияет на текущую ситуацию.

Тем временем в России выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Данные подтверждает Роспотребнадзор. Этот штамм, который уже называют одним из самых заразных, привезли российские пассажиры из Южно-Африканской Республики. Всего ковид обнаружили у 10 человек.

За последние сутки в России было выявлено 32 136 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 184 пациента. За все время в России зафиксировали свыше 9,8 миллиона случаев заболевания. В стране ковид унес более 282 тысяч жизней.