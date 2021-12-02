Число подхвативших коронавирус в России за сутки превысило 33 тысячи человек

За минувшие сутки в России зафиксировали более 33 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные российского оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.
[Материал дополняется]
За минувшие сутки в России зафиксировали более 33 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные российского оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.
[Материал дополняется]
Певец попытался оправдаться
Артист не боится выглядеть странно
Как выглядит место упокоения певца
Всплыли детали