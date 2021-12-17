Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Пятница
17 декабря
Лента новостей
12:39
В Удмуртии столкнулись легковая машина и грузовик
12:25
Лазарев рассказал о болезненном разрыве с Топаловым: Был треугольник
12:21
Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча
12:02
"Уже не то": Постаревший Пресняков с длинными волосами вызвал оторопь
12:01
"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами
11:55
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
11:46
"Он спустил штаны и…" На звезде "Секса в большом городе" ставят крест после обвинений в изнасиловании
11:44
Недвижимость в Москве ждет обвал спроса: Потенциал исчерпан
11:38
Москвич пострадал при падении лифта в "Москва-Сити"
11:08
"С нервным тиком и заикающаяся": лысая Судзиловская вызвала оторопь
11:07
Народ оплевал Кадышеву после шокирующего появления на публике
10:43
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
10:33
Госпитализированная Тарасова вышла на связь
09:59
"Диагнозы разные": замученная болезнями Асмус взвыла от бессилия
09:57
В Роскачестве заявили об отсутствии пестицидов в зимних овощах
09:18
Как изменится жизнь россиян с 1 января
08:52
В Кремле назвали российские законы достаточными для борьбы с домашним насилием
08:39
"Нет смысла": развод Лепса поставили под сомнение
06:21
Раскрепощенная Андреева шокировала откровенным снимком
04:39
Затравленная из-за полноты Кищук оправдалась перед людьми
02:14
"Следи за своим ртом": доведенная Водонаева сорвалась
00:09
День святой великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря
22:03
Политолог Злобин назвал главную проблему Лукашенко в миграционном кризисе
21:31
"Папочка поцелует": жаждущая ласки Нинидзе приспустила штаны в постели
21:04
Убитый горем Агутин не может держать себя в руках: Не представляю, как это будет
20:53
В Подмосковье столкнулись 3 машины и карета скорой помощи
20:26
Токсиколог предупредил об опасности новогодней пиротехники
19:38
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
19:30
Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе
19:30
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
19:10
"Денег не жалко": Жуков из "Руки вверх!" отбил жену за миллион долларов
19:00
"Ожидайте": мечтающая вернуться в театр Бузова ошарашила народ
18:31
"Сексуальная проводница": Гузеева расцвела рядом с горячим бывшим в особую ночь
18:16
"Хотят разорвать": Бешеные фанатки порезали Жукова из "Руки вверх!"
18:13
"Уже продумывает план мести": Малахов увел девочку у соперника
18:09
Нацепивший треники Харламов появился на публике с молодой любовницей
17:54
Природа отдыхает? Звезда "Тайн следствия" высказалась о Ефремовых и Михалковых
17:42
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
17:32
"Глубже!": как режиссеру удалось затащить Паля в "постель"
17:26
Юлия Тимошенко сыграла на барабанах
17:22
Преобразившаяся Кабаева сделала важное заявление
17:22
"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве
17:21
Волочкова рвет и мечет из-за мерзкого глумления над смертью: Днище
16:52
Невеста Прилучного: Карпович в белом платье заинтриговала сообщением о торжестве
16:36
Дочь вора в законе Топурия раскрыла темные тайны из прошлого
16:33
В Пермском крае женщина отравила внучку уксусом
16:31
Дерзкий налет на банк в Екатеринбурге попал на видео
16:30
Подъехали на мотоциклах и открыли огонь: Известную актрису расстреляли на глазах у сына
16:22
"Будет целоваться?": Жасмин выбрала жениха на "Давай поженимся!"
16:22
Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
"Крысой ты всегда успеешь стать!": Пугачева дала совет своей фаворитке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В России выявили 27 743 случаев коронавируса

В России выявили 27 743 случаев коронавируса

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню заболеваемости ковидом в России.
прочитано 185 раз

За минувшие сутки в стране официально зафиксировали 27 743 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших за тот же срок пациентов оказалось больше на десять тысяч – 37 437. Летальных исходов, к сожалению, регистрируется по-прежнему больше тысячи в день. Согласно последней статистике за 24 часа от ковида погибли 1 080 пациентов.

ПО ТЕМЕ

Дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Больше всего заболевших все так же в Москве – 2755 человек. Следом на столицей идет Санкт-Петербург, в котором зарегистрировали 1984 новых случаев заражения. Традиционно третье место занимает Подмосковье, власти которого отчитались о 1452 новых случаях коронавируса.

Таким образом, всего в России выявили 10 159 389 случаев заражения, сообщает RT. При этом число выздоровлений, согласно все той же статистике, составило 8 914 225. Летальных исходов, попавших в официальную статистику за все время наблюдений, оказалось 295 104.

Уже достаточно продолжительное время в мире существует новая разновидность ковида под названием омикрон. Пока все особенности этого вида только устанавливаются специалистам, однако многие специалисты считают, что нет оснований считать его более опасным, чем штамм дельта.

Как бы то ни было, ковид в любом случае угрожает здоровью заразившегося человека не только в момент самой болезни, но и после нее. Обезопасить себя возможно. Для этого достаточно пройти вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Автор: 17 декабря 2021, 11:55 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты

Певица открыла секрет вечной молодости

Шоу-бизнес

Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске

Ведущий поделился мыслями

Шоу-бизнес

"А я стеснялся": Панина застали за нетипичным занятием

Артист удивил фанатов

Шоу-бизнес

Позор: сын пристыдил 68-летнюю "тетю Таню" Веденееву

Ведущая об отношениях с наследником

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
В Пермском крае женщина отравила внучку уксусом
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+