Эпидемия уходит из Москвы в другие города Европы

Какие ограничения вводятся из-за ухудшения эпидобстановки в европейских странах – в материале "Дни.ру"

Пока в Москве и в России в целом постепенно снижается уровень заболевания ковидом, во многих европейских странах ситуация с коронавирусом ухудшается. Стремительный рост был замечен в Германии. Там в начале октября ежедневно выявляли до 12,3 тысячи заболевших. Но 17 ноября был установлен антирекорд – 68 366 зараженных за сутки.

Из-за стремительного роста числа пациентов с ковидом в пяти административных округах Баварии пришлось приостановить плановые операции до 10 января 2022 года. Тяжелая ситуация в Мюнхене. В отделениях интенсивной терапии не хватает не только мест для больных, но и персонала. Во время пандемии 20% сотрудников решили уволиться из-за сложных условий работы.

В Германии начинают вводить жесткие ограничения. В той же Баварии закрыли ночные клубы и бары, а кафе и рестораны работают до 22:00. Кроме того, там вводятся ограничения контактов для непривитых граждан. В некоторых немецких землях посещать рестораны, музеи, кино и прочее могут только вакцинированные или переболевшие. ПЦР-тесты не принимаются.

Нелучшая ситуация и в Австрии. В этой стране из-за роста числа заболевших ввели карантин для непривитых, непереболевших ковидом людей старше 12 лет. Они могут выходить из дома только за покупками в магазин, аптеку, на работу и прогулку. В Дании снова вводят ковид-паспорта, которые необходимо предъявлять, например, в кинотеатрах, ночных клубах, ресторанах. А в Италии без таких сертификатов нельзя даже работать в офисе. Работодатель может не платить деньги сотруднику, у которого нет ковид-паспорта.

Однако все это не идет ни в какое в сравнение с тем, что происходит в Сингапуре. Там все граждане получают доступ к рабочему месту, если вакцинировались, переболели не позднее чем девять месяцев назад или сдали тест (его результаты действительны всего 24 часа). Отказавшиеся от прививки самостоятельно оплачивают свое лечение, если окажутся в больнице из-за заражения коронавирусом.