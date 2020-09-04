Число выявленных случаев коронавируса в России вновь превысило 5 тысяч

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России вновь начало расти. Последние данные опубликовал "Оперштаб Москвы".

В России за последние сутки выявлено 5 110 заразившихся коронавирусом, более 24% не имели клинических проявлений болезни. За тот же период вылечились 5 812 человек. 121 пациент не смог справиться с болезнью.

В Москве за истекшие сутки зафиксировано 692 новых случая коронавируса. На втором месте по динамике распространения заболевания находится Санкт-Петербург – 192 выявленных инфицированных за последние 24 часа. Московская область на третьем месте – 164 новых случая.

Курортный сезон в Крыму не привел к критическому росту числа заразившихся. За последние сутки на полуострове выявили 40 случаев. За последние два месяца в регионе побывали более двух миллионов туристов.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса заразились 1 015 105 человек. Вылечились 832 747 пациентов. Зафиксировано 17 649 летальных исходов.

Помимо медиков и учителей, в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса в России вошли студенты, прризывники, работники сферы услуг и торговли, а также полицейские. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Борьба с коронавирусом обошлась Москве в более чем 300 миллиардов рублей, сообщили в мэрии столицы. Эти средства пошли на разворачивание дополнительных больничных мощностей, закупку оборудования и медикаментов для лечения инфекции.

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами – Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Рейсы в Египет будут выполняться в аэропорт Каира три раза в неделю. При этом россиянам не придется проходить двухнедельный карантин по прилету, сообщили в посольстве еспублики. Наши граждане будут должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.