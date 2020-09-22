Глава Адыгеи заболел коронавирусом

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал о положительном тесте на COVID-19, передает RT. Он рассказал, что болезнь протекает у него в легкой форме. Коронавирус не стал помехой для работы политика, однако выполнять ее он теперь вынужден находясь в условиях самоизоляции.
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