Коронавирус в России: за сутки выявлено более 4,9 тысячи зараженных

Число зараженных коронавирусом в России продожает расти. Свежие данные опубликовал телеграм-канал "Оперштаб Москвы".



За последние 24 часа в России выявлено 4 952 случая коронавируса. За то же время вылечились 5 464 пациента, 115 скончались.



В Москве за прошедшие сутки выявлено 625 зараженных. Российская столица по-прежнему лидирует по темпам распространения эпидемии коронавируса, однако ситуацию удалось стабилизировать. В Санкт-Петербурге и Москве обнаружено 189 и 158 инфицированных соответственно.

С начала эпидемии коронавирус в России выявлен у 1 005 000 человек. Однако большая часть – 821 169 тысяч – к настоящему моменту уже вылечилась. За период эпидемии зафиксировано 17 414 умерших от COVID-19.

В Москве 5 сентября начнется массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного этапа исследований отечественного препарата "Спутник V". Первые партии вакцины поступят в россикую столицу в ближайшие дни. Препарат разработан в центре эпидемиологии имени Гамалеи.

Прививку от коронавируса сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он стал одним из добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях препарата.

В России 1 сентября начался учебный год в очном формате. Весной в течение нескольких месяцев из-за пика эпидемии коронавируса школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Текущая обстановка позволяет начать образовательный процесс в традиционном формате, отметили в Роспотребнадзоре.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дополнительно выделил 24 миллиарда рублей на выплаты медикам и социальным работникам, которые ухаживают за больными COVID-19. Еще 34 миллиарда кабмин направил на выплаты детям от трех до семи лет в семьях с небольшими доходами.