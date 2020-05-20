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Коронавирус

"Может вызвать осложнения": объявлено об опасности вакцины от коронавируса

Геннадий Онищенко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Вакцина от коронавируса продолжает оставаться заветной целью для множества научных коллективов по всему миру. Работать над созданием препарата, безусловно, необходимо, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Но нельзя забывать и об опасностях, которые он в себе таит.

Продолжение: "Пора смягчать режим изоляции": Онищенко призвал возобновить работу кафе
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"Я не уверен еще, что нам нужно будет прививать кого-либо", – высказал Геннадий Онищенко оригинальную идею. Он напомнил, что в России проходят ежегодная вакцинация против гриппа.

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Проводить ее необходимо из-за того, что каждый год эта болезнь мутирует. А о том, насколько эффективной будет вакцина от коронавируса, пока судить рано. Тем не менее, сам препарат понадобится людям в том случае, если болезнь станет сезонной.

Геннадий Онищенко признался, что сомневается в верности и этого утверждения. Тем не менее, он настаивает, что работать над созданием вакцины от коронавируса необходимо.

Все дело в том, кому больше всего понадобится этот препарат. Речь идет о людях в возрасте старше 65 лет. "Для этого вакцина должна быть очень эффективной и малореактогенной, потому что у этих людей сама прививка может вызвать осложнения", – предупредил бывший главный санитарный врач России.

Таким образом, судя по его словам, вакцина от коронавируса может быть опасна для людей сама по себе. Чтобы избежать этих рисков, врачи и ученые проводят подробные всесторонние испытания.

В частности, на стадии клинических исследований находится вакцина от коронавируса и в России. Как только специалисты удостоверятся, что она безопасна для людей, она появится в широком доступе.

Автор: 20 мая 2020, 17:26 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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