"Может вызвать осложнения": объявлено об опасности вакцины от коронавируса

"Я не уверен еще, что нам нужно будет прививать кого-либо", – высказал Геннадий Онищенко оригинальную идею. Он напомнил, что в России проходят ежегодная вакцинация против гриппа.
Проводить ее необходимо из-за того, что каждый год эта болезнь мутирует. А о том, насколько эффективной будет вакцина от коронавируса, пока судить рано. Тем не менее, сам препарат понадобится людям в том случае, если болезнь станет сезонной.
Геннадий Онищенко признался, что сомневается в верности и этого утверждения. Тем не менее, он настаивает, что работать над созданием вакцины от коронавируса необходимо.
Все дело в том, кому больше всего понадобится этот препарат. Речь идет о людях в возрасте старше 65 лет. "Для этого вакцина должна быть очень эффективной и малореактогенной, потому что у этих людей сама прививка может вызвать осложнения", – предупредил бывший главный санитарный врач России.
Таким образом, судя по его словам, вакцина от коронавируса может быть опасна для людей сама по себе. Чтобы избежать этих рисков, врачи и ученые проводят подробные всесторонние испытания.
В частности, на стадии клинических исследований находится вакцина от коронавируса и в России. Как только специалисты удостоверятся, что она безопасна для людей, она появится в широком доступе.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
"врач" из америки
Как заболевают шизофренией?
Куда делись интересные авторы?
Темы
Бывшая проститутка
Почему завидуют даже близкие?
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Тимур или Эльдар?