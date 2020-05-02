Главврач больницы в Коммунарке бьет тревогу о новом симптоме коронавируса

Наиболее распространенными симптомами коронавируса COVID-19 являются кашель и высокая температура. Однако выяснилось, что инфекция может изменить даже внешность больного.

Главный врач больницы в Коммунарке Дениц Проценко сообщил, что еще одним симптомом заболевания являются высыпания на руках и животе. Об этом он заявил в ходе онлайн-трансляции.

Проценко отметил, что практически все поступившие в медучреждение пациенты покрылись красными пятнами. Но доктор поспешил добавить, что сыпь может быть разной.

"Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны", – сказал врач.

Главврач обратил внимание, что аналогичную картину наблюдали медики в Великобритании.

Стоит отметить, что в конце марта сам Денис Проценко заразился коронавирусом. Но свой пост врач не покинул: он самоизолировался в своем кабинете и продолжал работать удаленно. В настоящее время доктор выздоровел и чувствует себя хорошо.