Главврач больницы в Коммунарке бьет тревогу о новом симптоме коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Дениц Проценко сообщил, что еще одним симптомом заболевания являются высыпания на руках и животе. Об этом он заявил в ходе онлайн-трансляции.
Проценко отметил, что практически все поступившие в медучреждение пациенты покрылись красными пятнами. Но доктор поспешил добавить, что сыпь может быть разной.
"Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны", – сказал врач.
Главврач обратил внимание, что аналогичную картину наблюдали медики в Великобритании.
Стоит отметить, что в конце марта сам Денис Проценко заразился коронавирусом. Но свой пост врач не покинул: он самоизолировался в своем кабинете и продолжал работать удаленно. В настоящее время доктор выздоровел и чувствует себя хорошо.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Сын хочет сменить пол
Травля
Малышева графиня российская!