Более 9 тысяч зараженных: Минздрав сделал срочное заявление после нового рекорда коронавируса

Число новых зараженных коронавирусом COVID-19 в России растет день ото дня. Однако такой ошеломительный скачок заболеваемости стал неожиданностью для всех.

В субботу в России выявили 9623 новых случаев заражения, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране. В связи с этим в Министерстве здравоохранения заявили, что оснований полагать, что ситуация с коронавирусом в государстве стабилизировалась, пока нет. Представители ведомства заявили, что в настоящее время пренебрегать правилами безопасности недопустимо.

Московские специалисты, однако, считают, что опубликованные цифры говорят не столько об ухудшении ситуации, сколько о возросшей скорости и эффективности диагностики на коронавирус. В последние дни все больше медучреждений начали самостоятельно проверять анализы на наличие инфекции у людей.

В Минздраве, тем не менее, отметили, что рост количества инфицированных мог произойти из-за нарушений гражданами режима самоизоляции. Эксперты министерства подчеркнули, что COVID-19 продолжает активно распространяться среди населения, поэтому сохраняется высокая угроза заражения.

"В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности, коронавирусом COVID-19 в России заразились 124196 человек. 1224 погибли, 15054 человек выздоровели.