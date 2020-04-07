Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

Главный врач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заболела коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в медицинском учреждении.
Елена Васильева уже самоизолировалась и работает удаленно. Все сотрудники больницы, которые контактировали с главврачом, сдали тест на коронавирус. Они находятся под наблюдением.
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