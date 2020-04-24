Огромные очереди за едой: в США из-за коронавируса начался голод

Эпидемия коронавируса COVID-19 спровоцировала голод в США. Многие граждане в условиях карантина и безработицы выстроились в огромные очереди за бесплатной едой. Их длина порой достигает километра, сообщает ToDay News Ufa.
Уровень загруженности благотворительных организаций, занимающихся поставками еды, вырос до небывалых 70%. Специалисты считают, что если карантин затянется, продовольственные банки не справятся с нагрузкой. А проблемы с едой возникнут еще у 17 миллионов американцев.
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