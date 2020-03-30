Ученый назвал лучший способ остановить пандемию коронавируса

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов назвал лучший способ остановить пандемию коронавируса COVID-19. По мнению врача, для этого необходимо изолировать большинство людей, сообщает Life.
Медик считает, что для победы над инфекцией нужно ограничить передвижение не менее 75% населения. Еще более эффективной мерой стала бы изоляция 88% людей. Чепурнов пояснил, что в таком случае каждый больной не сможет заразить более одного человека и распространение вируса прекратится, пишет kp.ru.
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