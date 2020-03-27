В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус

Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным RT, в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко выраженные симптомы коронавируса у него отсутствуют.
Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным RT, в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко выраженные симптомы коронавируса у него отсутствуют.
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