Найдена связь между коронавирусом и пивом: поразительные подробности

Коронавирусная инфекция стремительно захватывает мир. Пока одни по советам врачей носят маски и принимают антибиотики, другие решают покончить с употреблением пива. В чем причина отказа?



Эпидемия COVID-2019 наносит серьезный ущерб мировой экономике: разрываются торговые связи, падает потребление отдельных видов продукции, лихорадит рынок энергоносителей. Как оказалось, страдают и производители пива.



Социологи в Соединенных Штатах провели любопытный опрос. Выяснилось, что 38 процентов американцев боятся покупать пиво с говорящим названием Corona. А 14 процентов и вовсе отказались от пенного напитка. Впрочем, 16 процентов респондентов заявили, что указанный бред не имеет отношения к коронавирусу.

Тем не менее ситуация с брендом Corona в очередной раз демонстрирует, какую роль играет название, сообщает "Рамблер". В наши неспокойные дни слово "корона" у многих ассоциируется не с головным убором монархов, а с опасным вирусом.

На 3 марта COVID-2019 заразились около 90 тысяч человек по всему миру. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Китае – более 80 тысяч. Эпицентром заболевания остается провинция Хубэй. За границами Поднебесной вспышка коронавируса отмечена в Южной Корее и Италии.

Число жертв заболевания превысило три тысячи человек, из них 2912 – в материковом Китае. Между тем 42 тысячам инфицированных удалось излечиться. По оценкам исследователей, смертность от коронавируса составляет 3,4 процента.

На территории России подтверждено три случая заражения коронавирусом. Ранее его обнаружили у двух граждан КНР, третьим стал россиянин, вернувшийся из Италии. К счастью, заболевание у мужчины протекает в легкой форме.

Ситуация с коронавирусом COVID-2019 в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин. Россия держит границу с Китаем закрытой, в аэропортах и на крупных транспортных узлах пассажирам измеряют температуру.