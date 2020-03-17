Хорошие вести: 8 человек вылечились от коронавируса в России

Появились хорошие новости касательно борьбы с пандемией COVID-19 в России. Стало известно, что восемь человек вылечились от коронавируса на территории страны.
Стоит отметить, что для борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение закрыть границы с 18 марта по 1 мая. Предполагается выделить дополнительные 300 миллиардов рублей на борьбу с пандемией.
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