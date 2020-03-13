В Венесуэле зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

Появились новые тревожные данные о коронавирусе. Стало известно о первых инфицированных в Венесуэле.
По данным RT, одна из заболевших вернулась из путешествия по Италии и Америке. Второй зараженный находился в отпуске в Испании. Ранее президент Венесуэлы объявил, что в страну временно запрещен въезд из Европы.
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