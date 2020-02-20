Смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране

Первый случай смерти от нового коронавируса из Китая COVID-2019 зафиксирован в Южной Корее. Число зараженных в стране достигло 46, сообщает РИА ФАН. Накануне Сеул сообщил о новых 15 случаях выявления инфекции.
Коронавирус начал активно распространяться в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. Среди западных стран наибольшее число зараженных зафиксировано в Германии, где заболели 15 человек. Общее число инфицированных превысило 70 тысяч. Погибли более двух тысяч человек.
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