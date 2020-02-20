У вернувшихся из Китая российских водителей нашли симптомы коронавируса

У двух вернувшихся из Китая российских водителей обнаружили симптомы нового коронавируса. На контрольно-пропускном пункте мужчины прошли осмотр, который выявил у них высокую температуру и признаки респираторной инфекции, сообщает телеканал "360".
Россиян отправили в одну из больниц Благовещенска. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. У них взяли необходимые анализы. Известно, что водители отправились в Поднебесную за овощами, передает РИА Новости.
По последним данным, от коронавируса COVID-2019 скончались более двух тысяч человек. Число зараженных превысило 75 тысяч.
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