Почти полсотни российских школ ушли на карантин

Представители Министерства просвещения России сообщили, что около полсотни российских школ ушли на карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. За минувшие сутки приостановили работу две школы.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на карантине находятся 48 школ в 16 регионах России. За прошедший вторник работу возобновили 18 образовательных учреждений, передаёт RT.
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