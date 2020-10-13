Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 октября 2020 года

Вирусологи отметили, что с каждым месяцем повышается вероятность возникновения новой пандемии. Правда, в данном случае людям грозит не какой-то конкретный вирус, а так называемые супервирусы, устойчивые к актибиотикам.
Из-за коронавируса люди стали чаще пользоваться сильнодействующими препаратами, которые ослабляют природный иммунитет, а заодно дают возможность бактериям приспосабливаться к лекарствам. Впрочем, возможно, очень скоро появится действенное лечение от COVID-19, которое позволит минимизировать риски.
Пока что человечество может помочь себе само – с помощью заботы о собственном здоровье и самочувствии близких. Именно поэтому важно соблюдать дистанцию, а также носить маски в общественных местах.
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