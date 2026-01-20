Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России

Рынок недвижимости в России всегда был объектом повышенного интереса со стороны инвесторов.

Эксперты отметили что одним из самых выгодных вариантов для вложений являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, расположенные в непосредственной близости от станций метро. Директор инвестиционной компании "Флип" Евгений Шавнев выделил этот сегмент как наиболее привлекательный для россиян, стремящихся вложить свои средства в недвижимость.

По словам Шавнева, ключевыми факторами при выборе квартиры для инвестиций являются не только количество комнат, но и расположение. Квартиры на среднем этаже с окнами, выходящими во двор или на зелёные зоны, пользуются большим спросом. Это связано с тем, что такие квартиры обеспечивают комфортное проживание и имеют высокую ликвидность.

Кроме того, наличие развитой инфраструктуры и парковки вблизи дома также играет важную роль. Инвесторы должны учитывать, что жилье площадью до 60 квадратных метров в эконом– и комфорт-классах является наиболее востребованным.

Интересно, что на фоне роста цен на недвижимость среди молодежи наблюдается новая тенденция — покупка квартир в городах, расположенных за Полярным кругом. Воркута, Мурманск и Новый Уренгой стали популярными среди зумеров. Здесь можно приобрести просторные квартиры по цене, сопоставимой с ценой нового смартфона.

Таким образом, эксперты подчеркивают, что для успешных вложений в недвижимость необходимо ориентироваться на актуальные тренды и предпочтения целевой аудитории. При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры рядом с метро остаются одним из самых надежных способов сохранить и приумножить капитал. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями на рынке и адаптировать свои стратегии в соответствии с новыми реалиями.