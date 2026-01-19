Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением

Миллионы людей по всей стране окунулись в ледяную воду, но мало кто знает, что знаменитый врач думает об этой традиции.



Праздник Крещения Господня для многих россиян немыслим без омовения в проруби. Даже те, кто далек от церковных канонов, стремятся испытать свои силы в ледяной воде. Доктор Александр Мясников, сам неоднократно участвовавший в крещенских купаниях, решил обратиться ко всем, кто отважился на этот шаг, с важными советами и неожиданным призывом.

"В воде теплее, чем на улице": как правильно нырять в прорубь

Доктор Мясников дал подробные рекомендации для тех, кто не является закаленным человеком, но все же решился на погружение. Главное — это правильный настрой и четкое понимание порядка действий.

По словам врача, нужно помнить: "В принципе в воде теплее, чем на улице. Вода +4 градуса, на воздухе — мороз". Это должно стать первой мыслью перед нырянием. Самый сложный момент — минута перед погружением: раздеться и дойти до воды.

Советы для новичков от доктора Мясникова:

Не тяните: как только ноги в воде, сразу окунайтесь.

При выходе: немедленно надевайте шапку и теплые носки, так как голова и ноги мерзнут первыми.

Если раздевались у проруби: быстро оботритесь и сразу наденьте теплую одежду.

Александр Мясников также отметил, что незнакомая обстановка и незнание дна могут вызвать панику, поэтому важно ориентироваться на действия других людей и не купаться в одиночестве. Но кому же все-таки стоит категорически отказаться от этого ритуала?

Кому прорубь противопоказана, а кому — нет?

Врач четко обозначил группы риска, для которых крещенские купания могут быть смертельно опасными:

Люди со стенокардией или перенесенным инфарктом.

Пациенты с неконтролируемой гипертонией.

Все, у кого обострены хронические заболевания.

Незакаленные люди.

Главная опасность, по мнению Мясникова, кроется не столько в "холодовом шоке", сколько в стрессе от незнакомой ситуации. Паника может привести к неправильным действиям: человек может пойти не в ту сторону, запаниковать или даже уйти под лед.

Чего категорически нельзя делать:

Купаться в незнакомом месте, на быстром течении.

Окунаться в неподготовленной проруби.

Прыгать в воду с разбега.

Употреблять алкоголь — это самый главный запрет.

Врач призвал: "Подумали, взвесили, решили — идите. Только будьте осторожны и собраны". Но самый неожиданный призыв прозвучал для тех, кто уже совершил погружение.

Неожиданный призыв для закаленных и смелых

Для всех, кто уже окунался в прорубь на Крещение, доктор Мясников дал вдохновляющий призыв, который удивил многих.

"Всех, кто окунался в прорубь призываю — продолжать!!!! Ведь здорово было?! Никакие вирусы Вам будут не страшны! Так держать!", – написал врач в Telegram-канале.

Это обращение стало неожиданностью для многих, ведь обычно врачи призывают к максимальной осторожности. Однако, по мнению Александра Мясникова, для закаленных людей, соблюдающих все правила безопасности, крещенские купания могут стать источником здоровья и укрепления иммунитета. Главное — подходить к этому с умом и не превращать древнюю традицию в безрассудный риск.