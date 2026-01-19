Судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной.

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Сама артистка недавно улетела в Абу-Даби, а к ее бывшему дому сегодня утром подъехала машина ФСПП.

Сотрудники вскрыли жилье и составили опись имущества, чтобы не было претензий. Сообщается, что адвокат Полины Лурье получила ключи. Теперь новая владелица официально сможет заехать в квартиру. Стороны пытались договориться миром: покупательница хотела заселиться еще в новогодние каникулы.

Квартира была продана Ларисой Долиной Полине Лурье в 2024 году. Однако вскоре после сделки певица заявила, что стала жертвой мошенничества и продала своё имущество по заниженной цене.

Она обратилась в суд с просьбой о признании сделки недействительной. В ходе разбирательств несколько инстанций поддержали позицию Долиной, однако в декабре 2025 года Верховный суд вынес окончательное решение в пользу покупательницы. Суд постановил, что Долина должна передать ключи от квартиры Лурье до 30 декабря, сообщает женский журнал Клео.ру.

Несмотря на это, певица не выполнила решение суда. Она вывезла свои личные вещи, но ключи так и не отдала. Вместо этого Лариса решила отправиться на отдых в Абу-Даби, что вызвало общественное недовольство. В социальных сетях пользователи активно обсуждают ситуацию, критикуя действия артистки и выражая поддержку Полине Лурье. Многие считают, что поведение Долиной не соответствует её статусу и репутации.

В то же время в СМИ появляются сообщения о том, что несколько концертов Ларисы Долиной были отменены из-за низких продаж билетов. Некоторые источники утверждают, что это также связано с негативной реакцией публики на её действия в отношении квартиры. Артистка, которая долгое время пользовалась популярностью и любовью зрителей, теперь оказывается в центре скандала, который может серьезно подорвать её имидж.