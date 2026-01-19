Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги

Вопрос оплаты коммунальных услуг всегда вызывает много споров вопросов – многие ищут способы оптимизировать свои расходы. Юрист Шамиль Султанов объяснил, что некоторые услуги в платежках можно не оплачивать, если они не являются обязательными.

Одной из таких услуг является радиоточка, которая часто включается в счета как услуга связи. Если у вас есть такая услуга, вы имеете право отказаться от её оплаты, так как она носит индивидуальный характер. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в управляющую компанию.

Аналогичная ситуация касается и коллективной телевизионной антенны. Если вы не пользуетесь этими услугами, вы можете освободить себя от этих расходов, что может существенно снизить общую сумму коммунальных платежей.

Однако стоит отметить, что от других услуг (домофон, видеонаблюдение, охрана или работа консьержа) отказаться индивидуально не получится. Эти услуги относятся к общедомовому имуществу и требуют согласия всех жильцов дома на общем собрании. Если большинство собственников решит оставить эти услуги, вам придется продолжать за них платить.

Что касается взносов на капитальный ремонт, то здесь ситуация более строгая. Эти платежи являются обязательными и их неуплата может привести к различным последствиям, включая начисление пени и судебные иски.

Исключения из этого правила прописаны в Жилищном кодексе. Например, если ваш дом признан аварийным или подлежит сносу, взносы на капитальный ремонт не начисляются. Также освобождение от взносов возможно в случае, если дом или земельный участок изымаются для государственных нужд или если дом не включен в региональную программу капитального ремонта.

Интересно, что жильцы новостроек имеют право на временное освобождение от этих платежей. Срок отсрочки определяется местным законодательством и может варьироваться в зависимости от региона.