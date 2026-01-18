Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус находится под пристальным взором общественности. Светские обозреватели пытаются выяснить, кто стал новым избранником актрисы.

Недавно звезда сериала "Интерны" поделилась свежими фотографиями с отдыха на Бали. Актриса проводит время на тропическом курорте в компании своей дочери и загадочного спутника, который долгое время не дает покоя пользователям Сети.

В конце прошлого года Асмус удивила подписчиков новостью о поездке на Бали. Интриги добавляет то, что артистка взяла с собой таинственного мужчину. Сначала в кадре мелькнула лишь его рука, а затем звезда показала спутника со спины. В этот раз Кристина повысила ставки и опубликовала серию новых снимков, где ее новый таинственный любовник оказался более заметным.

На одном из опубликованных фото можно увидеть мужчину в белой футболке и джинсовых шортах, который выглядит расслабленным и довольным. Кроме того, Кристина обнародовала снимок с собой, где она предстала в коротком белом топе и розовых брюках. В подписи к фото м актриса иронично отметила: "Ни стыда, ни совести, ни фото в купальнике".

Кристина Асмус известна своими громкими романами, однако замужем она была всего один раз. Ее супругом был популярный комик Гарик Харламов, от которого она родила дочь. Пара развелась в 2020 году, что стало неожиданностью для многих поклонников.

Ходили слухи, что причиной расставания стали съемки фильма "Текст", где Кристина исполнила главную роль. В одной из сцен зрители заметили, что она якобы по-настоящему имела близость с Иваном Янковским. Однако сами Асмус и Харламов не подтвердили эти слухи и предпочли оставить причины своего разрыва без комментариев.