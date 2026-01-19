Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов

Рэпер Джиган, решил оспорить брачный договор, заключенный с бизнесвумен и блогершей Оксаной Самойловой.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что условия договора вызывают множество вопросов и требуют дополнительного анализа. По словам Жорина, брачный договор был подписан в тот период, когда Джиган проходил лечение в реабилитационном центре в 2020 году. В это время он находился в уязвимом эмоциональном и физическом состоянии, что, по мнению адвоката, могло повлиять на его способность принимать осознанные решения.

"Денис узнал о содержании договора только во время развода, когда уже не мог изменить ситуацию", — цитирует юриста StarHit.

Адвокат акцентировал внимание на том, что в соответствии с условиями договора вся недвижимость, приобретенная в браке, переходит к Самойловой. Это вызывает серьезные сомнения относительно законности и справедливости подписанных документов.

"Мы считаем, что действия, предпринятые в этот период, требуют внимательной правовой оценки. Это не обычная ситуация для бракоразводного процесса", — добавил он.

Стоит отметить, что вопрос о брачном договоре поднял не только сам Джиган, но и его окружение. Многие близкие друзья рэпера выражают поддержку его решению оспорить условия договора, считая, что они не отражают реальную картину его жизни и состояния в тот момент.

Тем временем Оксана Самойлова также активно комментирует ситуацию. Предпринимательница убеждена, что все действия были законными и прозрачными. По словам Самойловой, брачный договор был составлен с учетом интересов обеих сторон и был подписан добровольно.