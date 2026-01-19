Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом

В советском кинематографе собаки часто становятся неотъемлемой частью сюжета. Зрители могли видеть сцены, где женщины обнимают своих четвероногих питомцев, выгуливают их в парке или просто держат на руках.

Эти моменты могут быть как ключевыми для развития сюжета, так и служить фоном, подчеркивающим характер персонажей. По таким деталям легко узнать фильм — собаки в советском кино часто олицетворяют верность, дружбу и преданность.

Предлагаем вам взглянуть на пять кадров, где героини изображены с собаками различных пород. Попробуйте вспомнить, из каких фильмов эти сцены.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Где находится нофелет?"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Покровские ворота"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Любимая женщина механика Гаврилова"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Белые росы"

Б) "Чеховские мотивы"

В) "Дама с собачкой"



4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) Дикая собака Динго"

В) "Весна"

В) "Счастливая юность"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Иван да Марья"

Б) "Родня"

В) "Белый Бим черное ухо"

Правильные ответы:

1. — Б) "Москва слезам не верит"

2. — А) "Любовь и голуби"

3. — В) "Дама с собачкой"

4. — А) Дикая собака Динго"

5. — В) "Белый Бим черное ухо"