"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад

Полина Диброва продолжает рефлексировать о своем прошлом. Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва намекнула на то, что мысли о разводе посещали ее еще десять лет назад.

В своих социальных сетях она откровенно рассказала о судьбоносном 2016-м годе, который стал для нее отправной точкой в жизни. Полина описала этот год как "трамплинный и роковой", отметив, что именно в это время произошло множество значительных изменений.

Полина также показала архивные фотографии, на которых запечатлены моменты из ее жизни с Дмитрием и их тремя детьми. На первый взгляд, семья казалась идеальной, однако за кулисами скрывались серьезные проблемы.

Полина призналась, что в браке стремилась к самореализации, тогда как Дмитрий предпочитал, чтобы она сосредоточилась на домашних делах и заботе о детях. Первоначально такой подход ее устраивал, но со временем она поняла, что хочет заниматься чем-то более значимым для себя.

Именно в этот период у Полины возникла идея создать женский клуб, который стал не только местом общения для женщин, но и источником дохода для самой Дибровой. Она отметила, что финансовые трудности в семье стали стимулом для создания собственного дела. "Я понимала, что у нас трое сыновей, и мне нужно было обеспечить себя на случай непредвиденных обстоятельств", — сообщила знаемнитость.

Полина вспомнила, что к моменту развода ее собственный заработок уже позволял ей содержать себя и детей. Она заверила, что никогда не стремилась перетягивать одеяло на себя и всегда уважала своего мужа как главу семьи. Полина считает, что деньги для нее не были главным мотивом в отношениях.

"Я не умею просить деньги у мужчины. Для меня важно было быть с человеком, который умный и успешный", — поведала звезда.

Стоит отметить, что Полина вышла замуж за Дмитрия в 19 лет. Тогда между ними была значительная разница в возрасте — 30 лет. Этот факт порождал множество слухов и обвинений в меркантильности с ее стороны. Однако сама Полина уверяет, что деньги никогда не были главной целью ее жизни.