ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом

В советском кино дорога была больше, чем просто путь. Это место встреч и расставаний, интриг и открытий. От вагона поезда, который везет к новой жизни, до самолета, летящего навстречу любви, – транспортные средства часто становились молчаливыми свидетелями судьбоносных событий.

Советские режиссеры виртуозно использовали транспорт как декорации для важных сцен. Здесь завязывались романы, герои принимали сложные решения, а порой и попадали в нелепые ситуации. Помните ли вы, откуда летел Женя Лукашин и в какой электричке встретились Вера и Платон?

Мы выбрали несколько знаковых кадров из любимых фильмов, где поезда, самолеты, автобусы и даже вертолеты играют свою роль. Ваша задача — по одному только изображению вспомнить название картины. Этот тест — отличный способ проверить вашу внимательность и память!