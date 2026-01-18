Известный продюсер назвал самого богатого певца России

Прошлым летом на одном из концертов диктор Владимир Березин неожиданно назвал Юрия Антонова самым богатым артистом России. Сам певец поспешил опровергнуть данное утверждение, заявив, что не согласен с такой характеристикой.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему действительно считает Антова одним из самых обеспеченных артистов страны. По словам Бабичева, несмотря на то, что Антонов уже давно не выступает на больших сценах, его финансовая ситуация остается стабильной благодаря уникальной модели работы с авторским правом.

"Юрий Антонов действительно самый богатый артист, так как он выстраивал свои отношения с авторским сообществом еще с советских времен", — сообщил Бабичев.

Эксперт отметил, что пиратские записи песен Антонова практически отсутствуют на рынке. Это говорит о высоком уровне защиты его авторских прав.

"В 90-е годы, когда пиратство было на пике, его творчество оставалось защищенным. Представьте себе, сколько мог бы заработать Антонов, если бы все его произведения приносили доход напрямую ему", — добавил специалист.

Бабичев подчеркнул, что песни Антонова до сих пор остаются востребованными среди слушателей. "У него были золотые времена, когда каждая новая песня становилась хитом. Эти композиции по-прежнему любимы многими. В барах и ресторанах постоянно заказывают его песни, а это говорит о том, что его творчество не теряет актуальности. Оно может не быть вечным, но точно будет оставаться популярным на протяжении десятилетий", — отметил музыкальный критик.

Кроме Юрия Антонова, среди самых обеспеченных звезд Бабичев также упомянул Сергея Шнурова, Григория Лепса и Сергея Жукова. Каждый из этих артистов имеет свои уникальные источники дохода и свои подходы к музыкальной карьере.