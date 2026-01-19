Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Асмус показала лицо нового спутника Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 19 января

11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения
156

В Москве продолжается активное развитие сети водоснабжения и водоотведения, что является важной частью инфраструктурной политики города. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в столице было построено и реконструировано более 290 километров водопроводных и канализационных сетей.

Это значительное достижение, которое подчеркивает важность надежной коммунальной инфраструктуры для устойчивого роста мегаполиса. Собянин отметил, что без качественной системы водоснабжения невозможно представить дальнейшее развитие города.

Новые сети не только обеспечивают жителей водой, но и создают резерв мощностей для будущих потребностей. В этом году было построено почти 180 километров новых сетей, а также реконструировано и отремонтировано более 110 километров старых. Важные работы были проведены на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе в рамках комплексного благоустройства, что свидетельствует о системном подходе к развитию городской инфраструктуры.

Одним из ключевых аспектов современных работ является применение бестраншейных технологий. Эти методы позволяют значительно сократить объем земляных работ, что делает процесс более быстрым и менее разрушительным для городской среды. Наиболее распространенными методами являются горизонтально направленное бурение и щитовая проходка. Эти технологии обеспечивают эффективную прокладку новых сетей без необходимости масштабных раскопок.

При реконструкции существующих сетей используется метод "труба в трубе", который предполагает прокладку новой трубы внутри старой. Это не только упрощает процесс замены, но и позволяет использовать уже имеющуюся инфраструктуру, что значительно снижает затраты и время на выполнение работ.

Важным моментом является также использование отечественных материалов при строительстве и реконструкции сетей. Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы, которые применяются в процессе, обладают высокой прочностью и долговечностью. Они меньше подвержены накоплению отложений, что способствует улучшению качества воды и снижению затрат на обслуживание.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 11:00
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет
18 января 2026 года особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" отметила свой 20-летний юбилей. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился значительными успехами и достижениями этой зоны, ставшей важным центром для высоких технологий и инноваций в стране.

Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы"
С наступлением зимы в Москве начинается новый и увлекательный проект под названием "Зима в Москве", который предлагает молодым талантам уникальную возможность развивать свои навыки в области музыки и вокала. С 15 по 20 февраля на территории кинопарка "Москино" пройдет первая смена творческого лагеря "Молодежь Москвы", посвященная искусству голоса.

Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве

Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве
Столица совершила настоящий технологический скачок, превратив обычные поездки к врачу в посещение высокотехнологичных центров из научно-фантастических фильмов. Москва продолжает масштабное обновление медицинской инфраструктуры.

Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец"

Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец"
С начала 2025 года тысячи бездомных животных обрели новые семьи благодаря уникальному цифровому помощнику и доброте горожан. В этом году уже более 2,7 тысячи питомцев из городских приютов стали домашними.

Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме

Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме
Сергей Собянин подвел итоги работы городских служб в новогодние праздники Столичные коммунальные системы успешно справились с нагрузкой в период зимних каникул, обеспечив бесперебойную подачу ресурсов и безопасность горожан.

Выбор читателей

17/01СбтПоявились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 17/01Сбт48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 17/01СбтДиетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 18/01ВскДиетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 18/01Вск Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома