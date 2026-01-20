Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими

24 и 25 января москвичи столкнутся с настоящим зимним холодом. Синоптики предсказали резкое похолодание.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, морозы в столице могут достигать отметки минус 25 градусов. Это значительное понижение температуры ожидается в условиях ясной погоды и безветрия, что, по словам эксперта, сделает холод еще более ощутимым.

На текущей неделе, до вторника, 20 января, москвичи смогут наслаждаться умеренными зимними температурами. В этот период воздух будет охлаждаться до минус 5-7 градусов, с возможными небольшими осадками в виде снега и легким ветерком. Однако уже с 21 января начнется заметное похолодание, которое будет набирать силу вплоть до выходных.

Синоптики отмечают, что пик морозов придется на субботу и воскресенье. В эти дни ночные температуры могут опуститься до минус 20-25 градусов, а дневные колебаться в пределах минус 15-20 градусов. Шувалов уточнил, что такие условия будут сопровождаться отсутствием сильного ветра и осадков, что создаст ощущение более сильного холода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о возможном потеплении в Москве и области. По его прогнозам, во вторник и среду, 20 и 21 января, температура воздуха может подняться до минус 2-4 градусов Цельсия. Эти показатели превышают климатическую норму для данного времени года и могут создать контраст с ожидаемыми морозами в выходные дни.