Тест: Какой вы зимний напиток?

Какой же напиток лучше всего отражает вашу суть в эти зимние дни? Пройдите наш тест и узнайте!



Зимние напитки — это не просто способ согреться. У каждого из них свой характер: какао — это объятия из детства, глинтвейн — душа шумной компании, а имбирный чай — заряд бодрости. Они, как и люди, могут быть сладкими, пряными, бодрящими или успокаивающими.

Вопросы

1. Как вы предпочитаете проводить зимний вечер?

А. С книгой и котом под самым теплым пледом.

Б. В шумной компании друзей, с настольными играми и смехом.

В. За планированием новых проектов или изучением чего-то интересного.

Г. За долгим и глубоким разговором с самым близким человеком.

2. Ваш любимый зимний аромат — это...

А. Свежая выпечка, ваниль и шоколад.

Б. Корица, гвоздика, апельсин и что-то неуловимо-пряное.

В. Морозный, свежий воздух и запах хвои.

Г. Запах старых книг, дерева и легкий аромат бергамота.

3. В компании друзей вы чаще всего...

А. Улыбаетесь и слушаете, создавая вокруг себя атмосферу тепла и уюта.

Б. Рассказываете смешные истории, всех объединяете и следите, чтобы никому не было скучно.

В. Затеваете жаркий спор на интересную тему или предлагаете новую идею для общего дела.

Г. Находите одного-двух собеседников для разговора "о важном" и погружаетесь в беседу.

4. Когда вы думаете о зиме, что первым приходит на ум?

А. Уютные вязаные носки и мягкий свитер.

Б. Вечеринки, праздничные огни и встречи с друзьями.

В. Бодрость, ясные цели и ощущение "нового старта".

Г. Спокойствие, красота заснеженной природы и время для размышлений.

Результаты

Больше ответов А — вы Какао с маршмеллоу

Вы — живое воплощение уюта и тепла. Вы умеете радоваться простым вещам и создавать вокруг себя атмосферу абсолютного комфорта и безопасности. Вы немного ностальгичны и напоминаете людям о счастливых и беззаботных временах. С вами хочется укутаться в плед и забыть обо всех проблемах. Вы — сладкое и нежное утешение в холодный день.

Больше ответов Б — вы Пряный глинтвейн

Вы — душа любой компании и генератор праздничного настроения. Вы согреваете одним своим присутствием, умеете объединять самых разных людей и добавляете "перчинки" в любую встречу. Вы многогранны, как и букет специй в вашем составе: немного сладкий, немного терпкий, всегда интересный. С вами никогда не бывает скучно!

Больше ответов В — вы Имбирный чай с лимоном

Вы — настоящий заряд бодрости и энергии. Вы прямолинейны, честны и обладаете острым умом. Ваша "острота" может сначала удивить, но она всегда бодрит, приводит в тонус и помогает посмотреть на вещи под новым углом. Вы не даете хандре ни единого шанса и помогаете другим собраться с силами. Вы — полезный и пробуждающий эликсир.

Больше ответов Г — вы Классический черный чай

Вы — образец элегантности, сдержанности и здравого смысла. Вы не любите лишней суеты и предпочитаете качество количеству — как в вещах, так и в общении. Вы цените глубокие беседы, умные книги и уютные вечера без лишнего шума. На вас всегда можно положиться. Вы — та самая вечная классика, которая никогда не выйдет из моды.