Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери

Сегодня Анастасия Волочкова отмечает свой юбилей. 20 января балерине исполнилось 50 лет.

В этот раз праздник она решила устроить исключительно для себя. Юбилейный концерт, к которому Волочкова готовилась несколько месяцев, пройдет в Театре на Цветном — месте, где пять лет назад состоялась премьера ее спектакля "Балерина в зазеркалье цирка".

"Я не собираю гостей ради них, а ради себя", — сообщила Анастасия.

За последние 15 лет она отмечала свои юбилеи по-разному. В 35 лет ее праздник прошел на сцене Кремлевского дворца съездов, где собралось множество звезд шоу-бизнеса: Киркоров, Басков, Билан и многие другие. В 40 лет она отпраздновала это событие в новом доме, а в 45 — на сцене Театра Аллы Духовой.

На юбилейный вечер Волочкова пригласила друзей и коллег по сцене, среди которых — Никита Джигурда, Рома Жуков и Оля Фролова. Однако в этом празднике не будет ее близких — дочери Ариадны и матери Тамары Владимировны. "Нет, их не будет", — с раздражением ответила Анастасия. По словам балерины, она уже давно приняла решение не приглашать родных на свои торжества.

Отношения в семье Волочковой действительно сложные. Осенью прошлого года она публично отстранилась от матери и дочери, обвинив их в меркантильности и отсутствии искренности. "Вы мне звоните только тогда, когда вам нужны деньги!", — цитирует звезду Woman.ru.

Балерина считает, что именно искусство и любовь придают жизни смысл. Как говорила ее наставница Майя Плесецкая: "Искусство и любовь — это то, ради чего стоит жить".