Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

18 января 2026 года особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" отметила свой 20-летний юбилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился значительными успехами и достижениями этой зоны, ставшей важным центром для высоких технологий и инноваций в стране. С момента своего основания в 2006 году, когда было подписано соглашение между Правительством России и Правительством Москвы о создании технико-внедренческой зоны, "Технополис Москва" претерпел значительные изменения.

В 2016 году управление ОЭЗ перешло к столичным властям, что дало новый импульс для ее развития. За эти годы площадь ОЭЗ возросла до более чем двух миллионов квадратных метров, на которых расположены современные производственные и деловые инфраструктуры.

Сегодня в "Технополисе Москве" функционирует свыше 240 компаний, которые обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест. Это не только способствует экономическому росту столицы, но и создает новые возможности для молодых специалистов и предпринимателей. ОЭЗ активно занимается производством уникальной продукции, востребованной как в России, так и за ее пределами.

Одним из ярких примеров успешного развития является открытие в мае прошлого года робоцентра компании "Технорэд", который значительно увеличил производственные мощности по выпуску робототехники. Эти технологии не только повышают эффективность производства, но и способствуют ускорению экономического роста страны.

В октябре на площадке "Алабушево" было запущено новое производство инновационных лекарственных средств компании "Генериум-Некст". Это предприятие станет важным шагом к обеспечению доступности современных медикаментов для населения.

Еще одним значимым достижением является запуск производства фотонных интегральных схем (ФИС), которые позволят увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Этот проект реализуется в Московском центре фотоники, который стал первым в России центром по производству подобных технологий.

Общий объем инвестиций, как частных, так и бюджетных, в развитие промышленности на территории ОЭЗ составляет около 490 миллиардов рублей. По прогнозам, к 2030 году суммарные инвестиции могут вырасти до 1,2 триллиона рублей, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к развитию высоких технологий в Москве.

"Технополис Москва" не только стал важным центром для высокотехнологичных компаний, но и активно способствует развитию экономики города и страны в целом. За 20 лет своего существования ОЭЗ продемонстрировала впечатляющие результаты и продолжает привлекать новых участников, что открывает новые горизонты для инновационного развития.