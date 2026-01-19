Асмус показала лицо нового спутника Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Понедельник 19 января

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

93

18 января 2026 года особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" отметила свой 20-летний юбилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился значительными успехами и достижениями этой зоны, ставшей важным центром для высоких технологий и инноваций в стране. С момента своего основания в 2006 году, когда было подписано соглашение между Правительством России и Правительством Москвы о создании технико-внедренческой зоны, "Технополис Москва" претерпел значительные изменения.

В 2016 году управление ОЭЗ перешло к столичным властям, что дало новый импульс для ее развития. За эти годы площадь ОЭЗ возросла до более чем двух миллионов квадратных метров, на которых расположены современные производственные и деловые инфраструктуры.

Сегодня в "Технополисе Москве" функционирует свыше 240 компаний, которые обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест. Это не только способствует экономическому росту столицы, но и создает новые возможности для молодых специалистов и предпринимателей. ОЭЗ активно занимается производством уникальной продукции, востребованной как в России, так и за ее пределами.

Одним из ярких примеров успешного развития является открытие в мае прошлого года робоцентра компании "Технорэд", который значительно увеличил производственные мощности по выпуску робототехники. Эти технологии не только повышают эффективность производства, но и способствуют ускорению экономического роста страны.

В октябре на площадке "Алабушево" было запущено новое производство инновационных лекарственных средств компании "Генериум-Некст". Это предприятие станет важным шагом к обеспечению доступности современных медикаментов для населения.

Еще одним значимым достижением является запуск производства фотонных интегральных схем (ФИС), которые позволят увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Этот проект реализуется в Московском центре фотоники, который стал первым в России центром по производству подобных технологий.

Общий объем инвестиций, как частных, так и бюджетных, в развитие промышленности на территории ОЭЗ составляет около 490 миллиардов рублей. По прогнозам, к 2030 году суммарные инвестиции могут вырасти до 1,2 триллиона рублей, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к развитию высоких технологий в Москве.

"Технополис Москва" не только стал важным центром для высокотехнологичных компаний, но и активно способствует развитию экономики города и страны в целом. За 20 лет своего существования ОЭЗ продемонстрировала впечатляющие результаты и продолжает привлекать новых участников, что открывает новые горизонты для инновационного развития.

19 января 2026, 11:20
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы"

С наступлением зимы в Москве начинается новый и увлекательный проект под названием "Зима в Москве", который предлагает молодым талантам уникальную возможность развивать свои навыки в области музыки и вокала. С 15 по 20 февраля на территории кинопарка "Москино" пройдет первая смена творческого лагеря "Молодежь Москвы", посвященная искусству голоса.

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

В Москве продолжается активное развитие сети водоснабжения и водоотведения, что является важной частью инфраструктурной политики города. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в столице было построено и реконструировано более 290 километров водопроводных и канализационных сетей. Это значительное достижение, которое подчеркивает важность надежной коммунальной инфраструктуры для устойчивого роста мегаполиса.

Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве

Столица совершила настоящий технологический скачок, превратив обычные поездки к врачу в посещение высокотехнологичных центров из научно-фантастических фильмов. Москва продолжает масштабное обновление медицинской инфраструктуры.

Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец"

С начала 2025 года тысячи бездомных животных обрели новые семьи благодаря уникальному цифровому помощнику и доброте горожан. В этом году уже более 2,7 тысячи питомцев из городских приютов стали домашними.

Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме

Сергей Собянин подвел итоги работы городских служб в новогодние праздники Столичные коммунальные системы успешно справились с нагрузкой в период зимних каникул, обеспечив бесперебойную подачу ресурсов и безопасность горожан.

