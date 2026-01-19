Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса

Новости о загадочной лихорадке, распространяющейся в Южной Америке и на Карибах, заставили многих задаться вопросом о безопасности предстоящих отпусков.

В своем телеграм-канале доктор Александр Мясников прокомментировал ситуацию с вирусом Оропуш (OROV), который с 2024 года начал стремительно распространяться в тропических странах. Этот вирус, переносимый обычными мошками, вызывает симптомы, похожие на грипп, и уже привел к тысячам случаев заражения. Врач объяснил, откуда взялась эта инфекция и представляет ли она реальную угрозу для жителей России.

Откуда появился вирус и почему о нем заговорили сейчас

Вирус Оропуш был впервые описан еще в 1955 году, а первая крупная эпидемия среди людей произошла в Бразилии в 1961 году. С тех пор он постоянно циркулировал в тропических районах Южной и Центральной Америки. Однако резкий рост числа случаев заражения начался в 2024 году. Это связали с мутацией вируса, которая сделала его более заразным.

Статистика выглядит тревожно:

В Бразилии в 2024 году зафиксировано почти 14 000 случаев, два из которых закончились летальным исходом.

В мае 2024 года первый случай зарегистрировали на Кубе.

Вирус уже "долетел" до США и Европы вместе с туристами: 108 случаев завезли в Америку с Кубы, еще 30 — в европейские страны.

К концу августа 2025 года в Северной и Южной Америке было зарегистрировано уже почти 13 000 новых случаев, что говорит о продолжающемся распространении инфекции.

Кто переносит заразу и как она проявляется

Главными переносчиками вируса являются кусающие мошки и, возможно, некоторые виды комаров. В природе инфекция циркулирует между приматами, ленивцами и птицами. Мошки активно размножаются в гниющих банановых пнях и какао-шелухе, поэтому фермеры, работающие на плантациях, подвергаются наибольшему риску.

Симптомы развиваются примерно у 60% инфицированных людей и очень напоминают сильную простуду:

Внезапная лихорадка и озноб.

Сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.

Сыпь на теле.

Возможны тошнота, рвота и боль в животе.

Острая фаза обычно длится от двух до пяти дней, но головные боли, часто связанные со светобоязнью, могут беспокоить человека еще несколько недель.

Так стоит ли бояться мошек в России?

По мнению доктора Мясникова, несмотря на пугающую статистику из-за рубежа, жителям России этот вирус не угрожает. Сами по себе насекомые-переносчики в нашей стране есть. Мелкие кусачие мошки рода Culicoides, известные как "мокрецы", широко распространены по всей России — от юга до Сибири.

Однако есть важный нюанс: российские мошки генетически и биологически отличаются от своих американских "собратьев". Они не участвуют в природном цикле вируса Оропуш и не являются его переносчиками. То же самое касается и комаров — наши разновидности не способны передавать эту инфекцию.

Таким образом, в России отсутствуют два ключевых фактора для эпидемии:

Сам вирус в экосистеме. Природный резервуар (животные и насекомые, в которых он постоянно поддерживается).

Заразиться вирусом Оропуш в России практически невозможно. Единственный существующий риск — это привезти инфекцию из путешествия по тропическим странам. Поэтому, отправляясь в отпуск, важно помнить о мерах предосторожности и использовать репелленты, но бояться каждого укуса мошки на даче точно не стоит.