Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие онлайн-зависимости, а также о том, как наладить цифровую гигиену.

По словам Яушевой, основной признак любой зависимости заключается в том, что она вытесняет другие сферы жизни и существенно снижает качество существования. Люди, страдающие от онлайн-зависимости, могут испытывать повышенную раздражительность и тревогу, особенно если они оказываются вдали от своих гаджетов.

Физиологические симптомы онлайн-зависимости также вызывают беспокойство. Например, нарушения сна — это один из наиболее распространенных признаков. Человек может долго не засыпать или, наоборот, слишком много спать, что негативно сказывается на его здоровье. Кроме того, учащенное сердцебиение и недостаточное внимание к личной гигиене могут свидетельствовать о том, что человек чрезмерно увлечен виртуальным миром и забывает о важных аспектах своей жизни.

Яушева отметила, что признаки онлайн-зависимости могут замечать не только сами зависимые, но и их близкие. Например, если человек отвечает на сообщения или читает новости и затем спокойно откладывает телефон, это может быть нормой. Однако если он постоянно держит телефон в руках и отвлекается от текущих задач, это уже серьезный повод для беспокойства.

Для тех, кто чувствует, что начинает зависеть от виртуальной реальности, Яушева рекомендует пересмотреть свое отношение к интернету. Одним из первых шагов должно стать отслеживание времени, проведенного в сети. Это поможет понять, какие занятия "съедают" свободное время и как можно повысить продуктивность.

Также важно установить четкие границы между рабочим и личным временем. Осознанный подход к использованию цифрового пространства может помочь избежать ненужной зависимости. Психолог советует больше времени уделять личным встречам с друзьями вместо долгих переписок в мессенджерах. Личное общение помогает укрепить социальные связи и улучшить эмоциональное состояние.

Если же самостоятельно справиться с зависимостью не удается, Яушева подчеркивает важность обращения за профессиональной помощью. Специалисты могут предложить эффективные стратегии для борьбы с зависимостями и помочь восстановить баланс между виртуальной и реальной жизнью.