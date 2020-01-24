Необычный симптом позволит выявить рак на ранней стадии

Специалисты из Фонда онкологических исследований Великобритании нашли новый способ предупредить развитие рака. Для этого следует обратить внимание на свой голос, передает телеканал "Царьград".

Речь идет о раке гортани. Эксперты отмечают, что на него может указать хрипота, продолжающаяся более трех недель. Зачастую это нарушение свидетельствует о менее опасных заболеваниях: голос может испортиться при ларингите или аллергии, а также после громкого крика. Однако если симптом не исчезает – следует обратиться к специалистам.



